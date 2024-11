Otros siete meses más no habrá placas para vehículos

El internauta Antonio Erazo escribió: “Deben agilizar este trámite, ya que tiene que haber placas de las buenas, no solo de papel, estamos casi en 2025”.

La ciudadana identificada como Hada Gris contó: “Hay lugares que aunque sea placa provisional no te dejan entrar. Yo trabajo visitando clientes y a veces tengo que dejar el carro afuera e irme a pie o ya de perdida pagar por moverme. Es urgente que arreglen este asunto”.

.El usuario Daniel Ramos expuso: “Es algo que ya debería haber solucionado este Gobierno mísero. Carros, buses, motocicletas cometiendo delitos sin que se pueda identificarlos, ya que no andan placas”.

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que es una falta evidente de capacidad y un mal mensaje como país al emitir placas de papel, “no lo he visto en otro lado, es una muestra de falta de planificación. Debemos transmitir una imagen de orden”.

El líder empresarial señaló que es una pena que se esté dando algo así, al igual que pasó con las licencias de conducir, que por mucho tiempo no hubo material. “Se deben hacer las licitaciones con tiempo para no tener que improvisar. No es aceptable esta situación”.