Piden que Gobierno sea transparente en elección de la CSJ

Algunos sectores, incluso de la oposición política, han venido denunciado el presunto interés del Ejecutivo de controlar el Supremo, para lo que se apoyaría en diputados del Parlamento al momento de elegir a los quince magistrados, en enero de 2023, en un país donde el poder judicial no goza de credibilidad.

En lo que respecta a la injerencia política sobre el proceso de selección, “la Misión subraya que puede constituir un grave atentado a la construcción del Estado de derecho en Honduras, desestimar la lista remitida por la Junta Nominadora y acudir a una negociación político-partidaria para designar la nueva Corte”, añade el informe.

Sobre las y los actuales diputados presuntamente involucrados en actos ilegales que serían conocidos por la futura Corte, el informe destaca que “la autoexclusión de diputados y diputadas del proceso decisorio es lo que procede en caso de conflictos de interés respecto de las y los candidatos”.

“Esta observación ha sido reiteradamente expresada por diferentes liderazgos de la sociedad civil, porque de lo contrario los congresistas eventualmente estarían eligiendo a sus propios jueces para la futura revisión de un caso que actualmente se investiga en su contra”, subrayó la MIO.

La MIO la integran Edison Lanza, ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Claudia Martin, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Juan Jiménez, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y Jaime Arellano, ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). EFE gr/enb