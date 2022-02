Vía Zoom se efectuó una asamblea del Partido Salvador de Honduras (PSH) donde militantes de la institución política le hicieron fuertes reclamos a Pedro Barquero por no considerarlos para darles trabajo en la administración de Xiomara Castro.

El audio se filtró en redes sociales y se escucha el cruce de palabras entre los miembros del PSH y Barquero quien ahora es ministro de Desarrollo Económico.

Barquero se defendió y dijo que este nuevo Gobierno no es como el pasado que creaba plazas sin necesidad de hacerlo con el objetivo de dar empleo a activistas.

“A mí me gusta hablar las cosas directas y claras, no va a haber oportunidades para todos porque no es posible”, aclaró.

El doctor Erick Majano, excandidato a diputado y uno de los participantes en la asamblea, recordó a Barquero que “no es lo mismo decir no hay trabajo, no depende de nosotros estar del otro lado que estar como otros que no tienen empleo, que pusieron la renuncia porque el ingeniero Salvador Nasralla les dijo que tenían que dedicarse de lleno a la política”.

Ante las quejas del PSH, Barquero dijo a los dirigentes que parecían niños para quejarse.