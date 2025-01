“Que se haga justicia”: padre de Isis Obed Murillo

“Que se haga justicia, y espero que el juez no se deje doblar la mano”, declaró Murillo a un medio capitalino. Además, instó a los jueces a actuar con imparcialidad y a no ceder ante presiones políticas. “Dejen los coloretes políticos y que no sean títeres de quienes hablan de persecución. Justicia es lo que pedimos”.

Murillo recordó que en el pasado fue encarcelado durante 37 días en Juticalpa, simplemente por ser el padre de Isis Obed. “Había un millón y medio por mi cabeza para cortarme desde ese tiempo”, señaló, haciendo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que brinde protección a su familia ante posibles amenazas.

“Temo que envíen a un negociador. Yo muero con mis principios, no me voy a doblegar. Quiero que Romeo Vásquez Velásquez vaya a la cárcel”, afirmó con determinación.

Finalmente, subrayó que este es el momento de buscar la verdad y agradeció el compromiso del fiscal general. “Esperamos que siga adelante, porque como padres y familiares de los mártires se lo vamos a agradecer profundamente”, concluyó.