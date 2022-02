Matheu explicó que tiene claro lo que quiere hacer en salud para beneficio del pueblo hondureño, “como ministro designado ya me he reunido con algunos gremios para conocer la situación y he avanzado un poco en esas situaciones”

“También vamos por el Hospital Médico Quirúrgico de La Granja y el Hospital de Maternidad, que serán construidos en otra zona para no estar con esa sobresaturación que existe y haremos todo en base a ley para mejorar la atención a las personas afiliadas con el Seguro Social”, precisó.

El galeno prosiguió diciendo que “esperamos construir El Hospital Regional de Choluteca, que no me explico por qué no se ha hecho si se contaba con el dinero para su construcción, no nos explicamos porque no lo hicieron”.

José Manuel Matheu mencionó que al finalizar su gestión quiere dejar un sistema sanitario ordenado y que la Secretaría de Salud retome su rol rector, “el cual nunca debió haber perdido”, y tratar de unificar el Seguro Social con la Secretaría o dar los primeros pasos para que eso suceda, “pero debemos empezar para que sea un solo cuadro de medicamentos”.

Apuntó también que le apuntan a la atención primaria en salud como prioridad y señaló que a las escuelas de Medicina se les pedirá que empiecen con los posgrados de Medicina Familiar y Enfermería con Medicina Familiar. Esta, según el ministro, es la clave del éxito de los sistemas de salud en Cuba, Canadá, Inglaterra y España.

“Tememos que crear un sistema de salud que esté cerca de la comunidad, así como un especialista que pueda atender a la mamá, al niño o al papá. De allí ellos canalizan hacia los hospitales de especialidades, “lo que se quiere es devolver la esperanza a la población y sí podemos hacer las cosas bien”, aseguró el secretario de Salud.

“Vamos a llamar a una gran campaña de vacunación, convocaremos a la lucha contra el dengue a través de la eliminación de criaderos de zancudo. Ya hablamos con el Colegio Médico para que en el momento adecuado los colegios profesionales y toda la población nos unamos a trabajar”, agregó.

“Estoy consciente del trabajo que se necesita en la Secretaría de Salud y voy andar donde sea necesario, no soy vendedor de ilusiones sino constructor de sueños finalizo el ministro”, concluyó.