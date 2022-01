Por su parte el Jari Dixon recordó que en 2014 expulsaron a 10 diputados. “Si se hicieron acuerdos hay que respetarlos, aunque no nos gusten”.

“No somos traidores. Respetamos a la Presidenta, pero apoyamos al partido Libre; estamos apoyando a nuestro compañero Cálix”, dijo a su llegada el diputado Samuel Madrid, quien no asistió anoche a la reunión convocada por Manuel Zelaya y Xiomara Castro.

El diputado Edgardo Castro aseguró en la mañana de este viernes que no es traidor como le han señalado dentro del partido Libertad y Refundación (Libre).

Según el calendario, tras la elección, hoy, de la junta directiva provisional del Parlamento, el día 23 se instalará la directiva definitiva, que iniciará el nuevo período legislativo el 25, dos días antes de que asuma Xiomara Castro.

De los 128 diputados que conforman el Parlamento, Libre obtuvo 50 en las elecciones, seguido del Partido Nacional, en el poder desde hace doce años, con 44; el Liberal, con 22; el PSH, con 10; uno la Democracia Cristiana y uno el Partido Anticorrupción.

Entre los diputados de Libre que no apoyan a Luis Redondo figura Beatriz Valle, quien aduce que según lo expresado por Salvador Nasralla, si la alianza entre el partido de Xiomara Castro y el PSH no obtenía la mayoría simple de 65 diputados, entonces el pacto no se podría cumplir.