“No me alcanza”, la realidad salarial de la empobrecida Centroamérica

“No me alcanza”. Esta es una afirmación que repiten a lo largo de la empobrecida Centroamérica las masas de trabajadores que devengan un salario básico i nsuficiente que empuja a muchos a la informalidad o a la emigración.

SALARIOS MÍNIMOS DE ENTRE 213 Y 640 DÓLARES MENSUALES

El nivel de salario mínimo en Centroamérica va desde 213 dólares en Nicaragua, un país con un ingreso per cápita de 2.102,8 dólares según datos de 2021 del Banco Central, hasta los 640 dólares de Costa Rica (12.333 dólares de ingreso per cápita en 2022) y Honduras (3.010 dólares per cápita en el 2021).

En Guatemala, con un ingreso per cápita de 5.456 dólares según el Banco Central, los salarios mínimos mensuales según el sector pueden oscilar entre los 381 dólares y los 403 dólares.