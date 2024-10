Nasry Asfura: “Me tengo que ir a presentar, no la debo, no la temo”

El exalcalde de Tegucigalpa suspendió más temprano una reunión política en Esquías, Comayagua, tras enterarse del requerimiento fiscal en su contra.

“Sucedió un inconveniente en Tegucigalpa y me tengo que ir a presentar, no la debo, no la temo”, aseguró el exalcalde de Tegucigalpa.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que depende del Ministerio Público, presentó hoy un requerimiento fiscal en contra de Nasry Asfura y otros siete exfuncionarios.

La Uferco expuso en la denuncia “un supuesto esquema para drenar fondos públicos y posteriormente proceder al lavado de dinero” ejecutado por antiguos trabajadores de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, en el que 28,5 millones de lempiras (1,14 millones de dólares) habrían sido “desviados de manera sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros”.

La Fiscalía señaló que a Nasry Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, así como a Cinthia Borjas y a Nilvia Castillo, se les supone “responsable de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios”.

Además, la Fiscalía acusó a Mario Zerón y Rony López por “fraude y violación de los deberes de los funcionarios”; Wilmer Rodríguez y Roger Amador por “lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos”, y Óscar Uriarte por “lavado de activos”.