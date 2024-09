Movimiento Por Nuestros Hijos presenta iniciativa de Ley de Derechos Parentales

Ana Banegas dijo que han buscado ser escuchados en la Secretaría de Educación y a nivel del Ejecutivo, pero no han tenido respuesta. “A la Secretaría de Educación queremos presentarles las guías de educación sexual, es una propuesta, decirles señores, no es que nos oponemos a una educación sexual, aquí está, así es como debería ser, basado en valores, principios y de acuerdo a la edad de nuestros hijos”, indicó.

El sacerdote de la iglesia Católica, José Antonio Chavarría, quien acompañó a los padres de familia, dijo que iglesia está acompañando porque están de acuerdo con la iniciativa de Ley de Derechos.

“Los padres de familia que han formado un movimiento llamado Por Nuestros Hijos, fruto de reconocer y darse cuenta de que el sistema educativo nacional por oenegés externas al sistema se ha logrado introducir en la educación de los niños, ideología de género”, dijo.

También explicó que “los padres que no están de acuerdo con esto han querido presentar esta iniciativa de ley donde ellos se involucran en la formación de sus hijos porque tienen el derecho. Son los primeros responsables de garantizar la educación de sus hijos”.

“La Iglesia lo que está haciendo es acuerpar, estamos acompañando, es decir que estamos de acuerdo. Estamos con ellos en esta lucha”, aclaró.

“El movimiento Por Nuestros Hijos no tiene ni matiz político, tampoco religioso, la Iglesia se ha hecho presente para decir, estamos de acuerdo, los apoyamos. Pero es una iniciativa de padres de familia, de sociedad civil, que quieren ser ellos responsables, quieren garantizar que la educación de sus hijos sea la educación correcta y que no se adoctrine en el corazón de los niños y jóvenes ideologías que no están de acuerdo a la ciencia, mucho menos al proyecto pensado por Dios”, recordó.