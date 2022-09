Lo mordió una serpiente en su ruta a EEUU y nunca más volvieron a saber de él

¿Cuándo fue la última vez que supieron del paradero de su esposo?, se le consultó, y con sus ojos llenos de lágrimas, Claudia Jacqueline González Hernández dijo que “la última llamada que recibí de mi esposo fue un viernes 27 de septiembre de 2019. Me dijo que iba a caminar un poco y que después iba a haber un ‘levantón’ (un carro los traslada de un lugar a otro en la ciudad).

“Cuando salió de Monterrey nos dijo la hora que lo iba a ir a traer el guía. Llegó a Reynosa y me dijo que le habían dado una clave para entrar al Golfo y que tal día le tocaba cruzar el río; después de que pasó el río (río Grande) llegó hasta unas casas en McAllen”, relató Claudia.

Por un corto lapso, Juan y otros migrantes que emprendieron el viaje permanecieron en una casa de McAllen, aguardando el momento idóneo para partir hacia Houston, donde los recogería otra persona dedicada a trasladar migrantes.

Claudia recuerda que en esa llamada su esposo le dijo: “Voy a caminar como dos horas y luego me van a levantar en carro para no seguir caminando y llegar a Houston”. Esa fue la última vez que habló con él.

El 20 de enero de 2020, Claudia subió una foto familiar en Facebook y a los pocos minutos una mujer de Danlí comentó la foto preguntándole si el hermano Juan había sobrevivido.

Veinte minutos después, Claudia se comunicó vía Messenger con dicha mujer y esta le contó que a Juan lo había mordido una serpiente, que lo habían dejado en el camino, al parecer en agonía.

“Ella me contactó con un compañero de viaje de mi esposo, que ahora está en Estados Unidos, y él me volvió a relatar lo mismo. Que ese día se metieron a un monte porque estaban cerca los de Migración y que cuando salieron mi esposo ya no podía caminar”.

Los demás lo cargaron por dos horas, “pero mi esposo les dijo que lo dejaran porque ya no aguantaba que lo llevaran en la espalda de ellos, y el guía les dijo que no podían seguir con él, ya que era él o el viaje de los demás”.

Lo dejaron abandonado en un camino entre McAllen y Falfurrias, Texas.Casi cuatro años después de su desaparición, su familia añora que esté con vida.En Guatemala, El Salvador, Honduras y México hay más de 25 comités de familiares de personas desaparecidas que se han unido.