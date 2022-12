Miriam Barahona reacciona a denuncias y tachas en su contra

En torno a ello, la abogada Miriam Barahona manifestó no tener conocimiento de la misma, ni el porqué de la misma.

“No sé si va a ser admitida. Se nos va a dar el derecho de poder descargar, por que usted puede denunciar a quien quiera; el derecho de petición usted lo tiene, que tenga usted las pruebas para que proceda su denuncia es otro cuento”, expresó la funcionaria pública.

Kenia Oliva, representante legal de la CCI, dijo al momento de presentar las denuncias en físico ante la Junta Nominadora, que los denunciados “han contribuido a desvanecer y han violentado el estado de derecho en este país”.

Barahona aseguró estar tranquila por que “cuando uno ha hecho sus actuaciones judiciales apegadas a la ley, no tiene por qué tener inconvenientes. Siempre hay resoluciones que no le parecen a alguna de las partes; el juez habla por sus sentencias y yo siempre así lo he hecho”.

La actual magistrada del TJE pronunció que habrá que esperar para ver si las tachas serán admitidas por los miembros de la Junta Nominadora.

“Su servidora no tiene ninguna denuncia activa en el Ministerio Público, ni antecedentes penales o policiales activos, o sea, ya superamos esa etapa”, exteriorizó.

Miriam Barahona pidió a los que la acusan de violentar el estado de derecho, que lo demuestren con pruebas. Que para eso debe de haber una denuncia en el ente acusador del Estado, y esa no existe.

Por su parte, a la también magistrada del JTE y aspirante a la CSJ, Gaudy Bustillo, no fue posible ubicarla por la vía telefónica. Sobre ella también pende una denuncia de parte de la Coalición Contra la Impunidad Honduras, por similares irregularidades a las de Barahona, según consta en el escrito.