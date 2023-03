“Mel ha sido un traidor con el Partido Liberal”: Mauricio Villeda

Villeda, afirmó que “Mel” Zelaya además de haber fraccionado el PL, actualmente mantiene divido al pueblo hondureño.

No obstante, añadió que “gente de Libre que le dio el voto ya no lo apoya, liberales que lo apoyaron ya no lo hacen, PSH que lo apoyaron ya no lo hacen, no lo digo yo no me lo invento es una realidad que todos pueden constatar”.