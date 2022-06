Médicos hondureños en alerta por repunte de covid-19: “Siga cuidándose”

El covid-19 no se ha ido, advirtieron hoy dos médicos hondureños a través de la redes sociales, a su vez, dieron a conocer que este jueves se registraron más de 50 contagios.

Se trata del intensivista Hugo Fiallos y el anestesiólogo Carlos Umaña, doctores que se han mantenido en “primera línea” contra el coronavirus desde que el covid-19 ingresó a Honduras en marzo de 2020.

“52 casos positivos de covid-19 en un solo día en el IHSS. Pero mucha gente ya dice que no hay ‘cobis’. No sea bayunco, compa, sígase cuidando, no le vaya a sacar un susto la vida”, fueron las palabras escritas por Fiallos en Twitter.