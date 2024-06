Fiscalía de EE.UU pide 20 años de cárcel para Mauricio Hernández

El Gobierno presentó la solicitud antes de que se dicte la sentencia programada para el 2 de julio de 2024 a las 14:00 horas, sobre la condena del acusado por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos.

“El acusado es un ex funcionario de alto nivel de la Policía Nacional de Honduras que abusó de su posición de facilitar y proteger el envío de toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos para años. Entre otras cosas, el acusado transportaba personalmente cargamentos de cocaína con otros oficiales corruptos de la Policía Nacional armados con ametralladoras y aprobados por autoridades policiales sensibles”, señala la solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos.

“La conducta corrupta y peligrosa del acusado, que fue fundamental para el éxito de uno de las conspiraciones de importación de cocaína más grandes del mundo, y los otros factores de la Sección 3553(a),requieren una sentencia significativa. Consistente con el acuerdo del Gobierno con el acusado en su acuerdo de declaración de culpabilidad (el “Acuerdo de declaración de culpabilidad”) de no abogar por una sentencia de más de 240 meses de prisión, y en vista de los demás factores que se exponen a continuación, el Gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de 20 años está justificada y sería suficiente pero no mayor de lo necesario para cumplir los propósitos legítimos de la sentencia”.

“Si bien es posible que el acusado no haya tenido cargos políticos poderosos posiciones o cometió actos de violencia, no hay duda de que abusó de su autoridad como miembro de las fuerzas del orden para proteger personalmente los envíos de cocaína con rifles de asalto, dirigió equipos de otros agentes de la PNH que hacían lo mismo y transmitieron información confidencial sobre las fuerzas del orden para que los cargamentos de droga no fueran incautados ni interceptados”.

“El acusado era un socio de confianza de Tony Hernández, encargado de proteger cargas de varias toneladas de cocaína y acompañar a sus cómplices a reuniones con, literalmente, el mayor narcotraficante en el mundo. Es más, el acusado también intentó garantizar que aquellos con información sobre la conducta criminal del acusado, Juan Orlando y Tony Hernández no cooperaría con las autoridades estadounidenses”.

La Fiscalía solicitó a la Corte rechazar el argumento de que el acusado enfrentó deplorables condiciones de confinamiento desde su arresto, luego de que Hernández Pineda revelara que se contagió de covid-19 y sufrió de otros padecimientos de salud.