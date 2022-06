Más de 57,800 hondureños han detenido en la frontera de Estados Unidos

A través de una conversación telefónica, el sacerdote Alejandro Solalinde, quien trabaja de cerca con los migrantes hondureños, indicó que los hondureños que son detenidos y deportados bajo ese título son devueltos a México, donde muchos esperan para volver a intentar cruzar.

“Muchos buscan trabajo y esperan para volver a intentar cruzar la frontera. Yo hablo con mucho de ellos y me dicen que van a volver intentar cruzar, les pregunto qué van hacer si los meten a la cárcel y responden que no les importa, pero quieren volver a entrar, otros me dicen que no van a intentar, pero no quieren regresar a su país, por lo que se quedan en México”.

El sacerdote, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oxaca, México da ayuda a los migrantes para que puedan ingresar al país norteamericano legalmente; el Padre estimó que en lo que va del año más de 70,000 han sido detenidos en la frontera.

“Varios me llaman y me dicen “padre me regresaron”; entonces yo les doy orientación para cómo puedan irse al albergue y allí le ayudamos a obtener algún tipo de regularización mediante un documento que les quede ingreso a Estados Unidos de manera legal”.