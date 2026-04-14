Mario Flores Urrutia comparece como quinto testigo en juicio político

Tegucigalpa, Honduras

En horas de la tarde, cerca de las cinco, se presentó como quinto testigo Mario Flores Urrutia, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el proceso de juicio político contra el magistrado Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, funcionarios del TJE, así como contra Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Flores Urrutia acudió a la audiencia con material de respaldo, incluyendo registros de audio y documentación relacionada con sesiones del pleno.

Durante su intervención, Flores Urrutia rechazó las declaraciones emitidas por el magistrado suspendido en la audiencia anterior, quien había señalado que no recibía la documentación correspondiente junto con las convocatorias y la agenda de las sesiones.

El titular del TJE sostuvo que, debido a la negativa de Morazán de asistir o participar en las sesiones, la situación llegó a tal punto que fue expuesta públicamente a través de medios de comunicación, con el objetivo de dejar constancia de su postura.

Asimismo, afirmó que desde el inicio del proceso el magistrado suspendido habría mostrado una conducta orientada a obstaculizar el desarrollo de las actividades del Tribunal de Justicia Electoral.