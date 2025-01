Maestros aún no reciben salarios, pero les exigen iniciar clases

El año escolar 2025 en Honduras no comienza con un buen panorama para los 66,035 docentes de los diferentes niveles educativos, ya que la Secretaría de Educación aún les adeuda el salario de enero.

La cantidad de fondos utilizados por las autoridades educativas equivale a 729.4 millones de lempiras, pero los titulares no han brindado claridad sobre el destino de esos recursos.

LA PRENSA intentó contactar al ministro de Educación, Daniel Esponda, por diversos medios para consultarle sobre el paradero de los fondos y la fecha en que se realizará el pago a los maestros. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial.

Joel Navarrete, del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), explicó que el pago de salarios se realiza el día 20 de cada mes.

“Ningún docente ha recibido el pago de enero, pero este mes es normal que existan retrasos por diversas razones. Hasta donde sabemos, Finanzas hizo su cotejamiento con el escalafón y esperamos recibir el pago en las próximas horas”, indicó el directivo.

Navarrete aseguró que el inicio del año escolar no está en riesgo, pero enfatizó que Educación no puede obligar a ningún maestro a impartir clases si no ha recibido su salario.

“Ningún docente está obligado a movilizarse si no ha recibido su pago y no tiene cómo trasladarse al centro educativo”, expresó el dirigente.

A pesar de la falta de pago, la Secretaría de Educación mantiene firme su decisión de que las clases inicien en Honduras el 1 de febrero de 2025, con o sin la presencia de los estudiantes.

Para hacer cumplir esta medida, las autoridades enviaron un oficio en el que advierten que los maestros que no se presenten podrían ser sancionados, ya que se realizará un monitoreo en las escuelas y colegios.

“Se solicita que todas las instituciones educativas bajo su responsabilidad se encuentren debidamente preparadas para la organización de los procesos administrativos, pedagógicos y logísticos necesarios para un inicio de clases exitoso”, señala el documento.

En la misma ordenanza se detalla que “el 1 de febrero se estarán monitoreando todos los centros educativos por parte de las Direcciones Municipales, Direcciones Distritales, personal de la Dirección Departamental de Educación y de la Dirección Central”.

El año escolar inicia este sábado, pero hasta la fecha los docentes no han recibido su salario y deben asistir a las escuelas mientras sus bolsillos siguen vacíos.