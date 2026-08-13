Maestría de la Unah presenta proyectos de comunicación e innovación

San Pedro Sula, Honduras

Estudiantes de la primera promoción de la Maestría en Comunicación Multimedia de la Unah presentaron este miércoles más de 24 proyectos de investigación e innovación durante una jornada académica realizada de forma virtual desde Tegucigalpa.

La actividad se desarrolló a partir de las 7:00 de la noche mediante Google Meet, como parte del Taller de Investigación I y bajo la orientación académica del doctor Manlio Ceroni.

Las propuestas abordaron temas relacionados con inteligencia artificial, medios de comunicación, prensa digital, estrategias multimedia y transformación digital, además de soluciones tecnológicas dirigidas a organizaciones y microempresas.

Los proyectos surgieron a partir de problemáticas identificadas en Honduras y plantean alternativas mediante productos multimedia, estrategias de comunicación y herramientas digitales para fortalecer la relación entre las organizaciones y sus audiencias.

Cada estudiante contó con seis minutos para exponer su propuesta, incluyendo el problema de investigación, justificación, objetivos, contexto, marco referencial, producto profesional y los siguientes pasos del proyecto.

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La jornada contó con la participación de docentes, investigadores, especialistas, representantes de medios de comunicación, instituciones e invitados, quienes conocieron los avances y aportaron al fortalecimiento de las propuestas.

Durante el encuentro también se otorgó una mención honorífica a los periodistas Marlon Escobar, de TSI; Eduardo Guillén, de HRN, y Catherine Calderón, cofundadora de Contracorriente quien presentó un proyecto para la Red Hondureña por Escazú.

La evaluación de los proyectos considerará aspectos como claridad de la presentación, impacto social, pertinencia, calidad visual, dominio académico, coherencia del avance y manejo del tiempo. La jornada permitió mostrar el trabajo de la primera promoción y el aporte de la investigación aplicada y la tecnología a los nuevos desafíos de la comunicación en Honduras.