10 herramientas digitales que debes tener en cuenta si eres estudiante

6. Adobe Scan

Adobe Scan te evita tener que recopilar hojas y hojas de papel de tus actividades de aprendizaje, que tienden a perderse. Es tan sencillo como hacer una foto de un documento con el teléfono, que luego se convierte en un PDF escaneado. El texto se reconoce automáticamente y las páginas pueden compilarse en informes de varias páginas en un solo PDF. También elimina automáticamente las sombras y detecta los bordes.

7. Genially

Si necesitas crear presentaciones que llamen la atención durante las clases Genially es una herramienta digital que permite dar vida a contenidos visuales e interactivos, ya sea individualmente o en grupo, para elevar al máximo la calidad de tus láminas, diapositivas, infografías y en general, cualquier material informativo que desees compartir en el aula.

8. Lost on Campus

Perderse en el campus no sólo es un inconveniente, sino que es más común de lo que se piensa. Especialmente cuando eres nuevo en la universidad, o incluso si no lo eres pero no has estado nunca en esa parte de la universidad, es importante saber a dónde vas. Lost on Campus proporciona mapas y direcciones alrededor de la universidad para asegurar que estás en el camino correcto, literalmente.

9. My Study Life

Esta es otra de esas aplicaciones para estudiantes que pueden simplificar muchas vidas universitarias. My Study Life ayuda a organizar tareas, calendarizándolas. Un sistema de recordatorios se encarga de no dejar pasar una sola entrega de trabajos o examen.

10. WeTransfer

Otra de las herramientas digitales para estudiantes que debes conocer es WeTransfer. Si necesitas enviar archivos por correo electrónico, ya sea a tus compañeros de estudio o profesores, es una de las herramientas más útiles para enviar todo lo que necesitas, sin limitaciones de tamaño significativas y evitando todo el proceso de comprimir archivos o registrarte en otras herramientas en la nube.