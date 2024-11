Los influencers se multiplican y ganan terreno en Honduras

Más de 7 millones de hondureños conectados a internet, de acuerdo con el informe Digital 2024: Honduras de DataReportal, interactúan y consumen la publicidad ofrecida a través de Facebook, Instragram, YouTube, TikTok, donde los influencers muestran su trabajo y de cuyas plataformas obtienen un ingreso económico que puede variar según el modelo de negocios de cada una de esas empresas.

Algunas personas, consideradas influencers por la cantidad de seguidores que tienen, no registran ingresos por generar contenido en estas redes, sino que obtienen otros beneficios, como prestigio y fama, para a la postre ganar potenciales votantes al momento de incursionar en la política. Pero estos son proclives a difundir rumores, noticias falsas e información errónea para afectar a futuros rivales.

Patricia Murillo, catedrática de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en San Pedro Sula, señala que influencer es “una persona que puede influir sobre los demás especialmente utilizando las redes sociales”, pero hoy, “la novedad respecto a otras épocas podría ser la vertiginosa capacidad de vivir los hechos que permiten las redes sociales, las teologías de punta, y lanzar mensajes que buscan impactar en el cerebro de otros, de muchos y hasta de millones, con una intención de que crean lo que les comunican, independientemente sea verdadero o no, tenga partes de verdad, partes de ficción o falsedad.”.

“Considero que desde siempre han existido personas influyentes en todas las civilizaciones, podríamos decir que el mismo Jesucristo con su voz y ejemplo lo fue y sigue siéndolo aún para millones. Ghandi influyó para promover una cultura de paz y no de venganza. Pepe Mujica, expresidente uruguayo, sigue aún a su avanzada edad impactando entre las jóvenes generaciones por la capacidad de transmitir sus verdades cimentadas en su amor al prójimo. Entonces el fenómeno de buscar que otros piensen o crean como el que opina en público (el influyente) es común desde el surgimiento del ser humano y va aparejado a la necesidad de saber de todos”, dice.

Murillo advierte que “en un país como el nuestro, donde estudios internacionales han señalado a su pueblo como uno de los más fácilmente manipulables en política del continente americano, (...) podríamos coincidir que la poca formación integral que tenemos nos vuelve presa fácil de un influyente por lo que debe ser motivo de responsabilidad individual y hasta grupal y por qué no gubernamental proveer las herramientas de educación pertinente que permita un discernimiento y pensamiento propio a los ciudadanos desde niños, a los jóvenes, etc, para no ser parte del rebaño como dicen algunos sociólogos”.

“Podemos creer que algunos influencers saben muy bien de la psicología de la gente, de sus frustraciones, anhelos, miedos, etc. Y por ese camino se vuelven distractores de sus circunstancias y pueden incluso lograr que evadan las mimas, por supuesto que temporalmente. Desde luego y aclaro, que no estoy generalizando en todos los influyentes o influencers. Al final de cuentas, considero, cada quien es libre de dejarse llevar o no por los centenares de mensajes que cada día recibe e investigar si es cierto o no lo que los influencers comunican (...)”, dice.