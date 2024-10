Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones por sistema de baja presión

Este fenómeno, ubicado a unos 100 kilómetros al este de Nicaragua, se moverá hacia el oeste a partir del viernes, afectando especialmente la zona norte y noroccidente del país.

Según Francisco Argeñal, director de Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el sistema ingresará a Honduras entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado, saliendo luego del Golfo de Honduras.

Durante su paso, el fenómeno provocará fuertes lluvias en algunas zonas del norte del país, con mayores acumulados esperados en el valle del Aguán, Yoro, el valle Olomán, el Valle de Sula y Quimistán en Santa Bárbara.

La circulación del sistema de baja presión y sus bandas nubosas interactuarán con una cuña de alta presión que influye en el territorio. En zonas del noroccidente, como La Entrada, Copán y Santa Bárbara, se esperan acumulados de agua de hasta 100 milímetros, según detalló Argeñal.

En las demás regiones del país se presentarán lluvias leves e intermitentes, con cielo nublado. En algunos lugares se esperan lluvias leves a moderadas, agregó el experto.

La cantidad de lluvia que caería en el territorio podría provocar varias incidencias, como inundaciones o desbordamientos de ríos, especialmente en la parte baja de los valles del norte, afirmó Argeñal.

El director de Cenaos señaló a la población que se mantenga informada, pero por fuentes oficiales. “El hecho de que no sea huracán no dice que no va a llover, y los montos de lluvia que se están pronosticando están hablando de una cantidad que es importante; 100 milímetros es una cantidad a considerar”, enfatizó.