Líderes comunales piden con urgencia los proyectos de mitigación en el valle

Los pobladores de las zonas más vulnerables de Puerto Cortés, Choloma, El Progreso, Santa Rita y El Negrito hicieron un plantón en el parque central de San Pedro Sula en donde con pancartas y bocinas, decenas de líderes comunales se pronunciaron, ya que la temporada de lluvias será intensa en los próximos meses y no ven acciones para evitar las inundaciones en sus comunidades.

El Gobierno central aprobó la inversión de L182 millones para el valle de Sula, pero los proyectos aún están en proceso de licitación, no arrancan.

Olman Ortiz, regidor de El Negrito, Yoro, recordó que “todo el valle de Sula en temporada de invierno se vuelve altamente vulnerable y las pérdidas por las inundaciones en toda la región son millonarias. En nuestro municipio tenemos el sector de Guaymas que siempre es muy afectado y es uno de los más productivos; sin embargo, en esa zona en donde habitan pobladores de al menos 10 comunidades urge la construcción de nuevos bordos”.

Mirian Sandoval, representante del patronato de Finca 4, en El Progreso, expresó que “ahora estamos peor que cuando pasaron las tormentas Eta y Iota, estamos más vulnerables que nunca, hicieron algunas reparaciones, pero los tramos más grandes están sin bordos y con una pequeña crecida del río Ulúa nada podrá detener las inundaciones en varias comunidades y en cientos de hectáreas de cultivos, donde los agricultores tienen grandes inversiones, ya estamos cansados de promesas desde el Gobierno pasado y vivimos con gran temor”.

José Cortés, presidente de patronatos de 43 comunidades en Guaymas, dijo que “somos miles de pobladores de centenares de comunidades del valle de Sula que vivimos en zozobra, no queremos perder vidas humanas y no podemos volver a tener pérdidas de nuestros cultivos, hemos tenido paciencia con las autoridades, ya son 18 meses desde que sufrimos por las inundaciones de Eta y Iota y no vemos acciones para proteger el valle”.

Los pobladores aseguran que a pesar de la aprobación de varios millones para ejecutar obras en el valle de Sula, las autoridades están en procesos de licitación y los proyectos solo existen en papel, lo cual los tiene vulnerables, ya que temen volver a vivir la pesadilla de las inundaciones.

En un comunicado, el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) informó que han extendido la reparación, limpieza y canalización de bordos a diferentes municipios del departamento de Cortés como San Manuel, Potrerillos, La Lima, Omoa, Puerto Cortés, zonas de Chamelecón y en San Francisco, en Atlántida.

Sin embargo, aún no hay una fecha de arranque de las obras.