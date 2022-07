“Desde la muerte de su hijo no come, está muy mal”: se deteriora la salud de Rosa Bonilla

Deysi Banegas, abogada de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, afirmó que su cliente no ha comido bien desde el día que fue asesinado su Said Lobo en Tegucigalpa.

Rosa Bonilla, de acuerdo con su círculo cercano, presenta un desmejoramiento en su salud, además de que se le nota más delgada producto de la mala alimentación.

“Desde la muerte de su hijo no come, ella está muy mal, psicológicamente”, expresó la abogada en declaraciones recogidas por HRN.