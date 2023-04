Ley de Justicia Tributaria va a degradar la calidad de empresas

TEGUCIGALPA

La Ley de Justicia Tributaria, en caso de ser aprobada, no solo repercutirá en la pérdida de empleos y cierre de empresas, sino que también provocará la degradación de la calidad de las unidades económico-sociales al extremo de la informalidad.

Gabriel Molina, gerente de empresas sostenibles y gestión estratégica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), mencionó que “vamos a ir degradando la calidad de las empresas al grado de que una pequeña empresa va a convertirse en microempresa y la microempresa va a informalizarse”.

“En toda esta Ley de Justicia Tributaria no hay ninguna propuesta allí para apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), no hay ningún incentivo a la formalización de la informalidad que es mucho más grande y eso realmente representa una gran pérdida para el gobierno que no está atendiendo este sector”, agregó.

Las observaciones preliminares a las disposiciones y alcances del referido proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo que elaboró la iniciativa privada remarca que cerca de 41,000 mipymes que se encuentran acogidas al régimen de Zona Libre (Zoli), y que estaría siendo derogado, corren peligro de desaparecer.

Otro de los planteamientos destacados por el Cohep en el documento que consta de 230 páginas y que fue entregado a funcionarios de la actual administración es que en vista de la cantidad de personas que empresas pequeñas emplean durante sus etapas tempranas, el Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (Rinde), que crea la nueva normativa, no es viable para las mipymes en el país.