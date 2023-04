Colonias de San Pedro Sula que estarán sin energía este viernes

Varias residenciales, aldeas y barrios de San Pedro Sula, Cortés, estarán sin el servicio de energía eléctrica durante varias horas este viernes 28 de abril de 2023.

De acuerdo con lo que informó la Empresa Energía Honduras (EEH), su personal hará trabajos de mantenimiento en la subestación de Bella Vista.

No obstante, a diferencia de otras ocasiones, las zonas afectadas sólo permanecerán sin electricidad por apenas tres horas, desde las 8:15 a.m. hasta las 11:15 a.m.