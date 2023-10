Lanzan nueva campaña de educación sexual integral

La educación sexual en las escuelas no reemplaza la sabiduría que se transmite en casa; en cambio, ofrece la oportunidad de proporcionar información precisa y a veces delicada que las madres, los padres y los cuidadores pueden sentirse menos cómodos abordando directamente.

En los países donde se promueve la educación sexual, se ha demostrado que retrasa, en lugar de fomentar, los encuentros sexuales en las y los jóvenes. También previene el embarazo adolescente y la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS). Estos son problemas que enfrentamos en Honduras. Hoy en día, la educación puede cambiar eso, además de contribuir a la reducción de la pobreza.

Las esculturas.

José y Andrea, son los nombres de las esculturas que representan el coraje y la determinación de la juventud hondureña ante la falta de educación que ha moldeado sus vidas. Las estatuas, llamadas Daniela, José y Andrea, portan las historias de las y los jóvenes, así como las estadísticas a las que se enfrentan. Presentan nuestra situación actual; lo que estamos aceptando como normal.

Cada escultura aborda un tema diferente: la escultura de Daniela representa una joven que viene de una familia con dificultades auditivas, lo que hizo que la comunicación sobre temas de sexualidad fuera aún más complicada. Esta escultura expone consultas de las juventudes tales como: “Aún me quedan dudas sobre qué es verdad y qué no sobre cómo usar la píldora anticonceptiva...”

Por su parte, la escultura de José muestra la vida de muchos jóvenes en Honduras que viven con miedo a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Buscando exponer consultas y temores como: “No hay nada peor que recibir un diagnóstico positivo y no saber lo que implica. Estás pensando: “¿Me voy a morir?” “¿Me voy a curar?”. José tiene como objetivo contar su historia para crear conciencia sobre cómo la falta de educación sobre ITS puede moldear el futuro de la juventud.

La tercera escultura de nombre Andrea, quiere contar la historia de las jóvenes hondureñas que han enfrentado situaciones difíciles relacionadas con el embarazo, el abuso y la falta de información sobre consentimiento. Visualizando a través de la escultura dudas como: “Me hubiera gustado saber que lo que me estaban haciendo estaba mal, que todos los abusos estaban mal”.

Estas esculturas viajarán por varios sitios del país a través de un recorrido expositivo que se extenderá a Tegucigalpa, Valle de Ángeles, Comayagua y San Pedro Sula.