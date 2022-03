La Ceiba implementará “chachas” y grúas para carros mal estacionados

La alcaldía ceibeña trabaja en un plan de reordenamiento vial, el cual contemplaría la colocación de inmovilizadores a los vehículos que estén mal estacionados en el centro de la ciudad.

Actualmente se está conformando el equipo que trabajará al frente del comité vial municipal, que será juramentado en los próximos días.

“Por ahora estamos en proceso de reordenar la ciudad porque es urgente. Primero vamos a realizar la señalización como el pintado de las calles, entre otras acciones. La colocación de las chachas a los carros mal estacionados eso va, solo es cuestión de tiempo”, informó el alcalde Bader Dip.

Al consultarle que en varias ocasiones se ha intentado reordenar la ciudad con la implementación de las grúas y chachas, pero que no ha funcionado por falta de presupuesto, el alcalde dijo que la ordenanza será autofinanciada.

“Lo que pasa es que antes el dinero que se recogía por la multa de las chachas lo ocupaban para otra cosa y no se invertía, por eso es que no había logística. En nuestra gestión eso no pasará porque con lo recaudado se va a fortalecer el proyecto”, agregó Bader.

La actual Corporación Municipal le apuesta al ornato de la ciudad.

La alcaldía inició con una masiva limpieza general de las áreas verdes, desapareciendo los botaderos clandestinos de basura que había por todo el casco urbano. Asimismo, se emitió un ordenanza que prohíbe tirar basura a las calles y se aplicarán multas.