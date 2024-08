Juez evitó ser grabado, pero ya era vigilado por la Atic

Después llegó al lugar el abogado Nelson Omar Sierra, amigo del juez Vallecillo y también acusado en el caso, en su camioneta Prado dorada, quien de inmediato se subió a la camioneta Lexus del testigo protegido a esperar que llegara el juez.

Sierra fue supuestamente el intermediario para que el testigo protegido pagara los tres millones de lempiras para que el funcionario judicial lo excluyera del proceso del caso penal conocido como Cisco.

Minutos después llegó al sitio Vallecillo en una camioneta Prado blanca y se subió a la Lexus del testigo protegido.

Lo primero que hizo el juez fue quitarle sus teléfonos celulares al testigo protegido y se los llevó a su camioneta a guardarlos como medida de seguridad para evitar cualquier grabación.

Después, Vallecillo regresó y se subió a la camioneta del testigo protegido, quien tenía el dinero en un maletín.

El juez estuvo en el carro una media hora y fue en esos momentos que los agentes de la Atic realizaron la acción de la captura de Sierra y Vallecillo, quienes se encontraban en el interior de la camioneta Lexus del testigo protegido.

El juez, al verse capturado, reaccionó encolerizado manifestándole a su amigo Sierra: “Te consideré mi amigo, basura , hijo de p...”.

La entrega del dinero fue controlada en marquetas de billetes de 500 lempiras, de los cuales solo los que iban encima eran originales y estaban seriados. El resto de los billetes eran fotocopiados.

Implicados. Al momento de su captura Vallecillo también arrastró al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial: “Yo voy a declarar todo, voy a ‘enmierdar’ a un montón de gente”.

“Esto es una injusticia, es una estupidez que están haciendo en contra mía, el mismo fiscal general me mandó a reunirme con esta persona. Me están inculpando de esto”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, ayer mientras acudía al juzgado se retractó.

“Desmiento categóricamente, en ningún momento sabía yo que había dinero en ese lugar y mucho menos señores que ese dinero era para el esposo de la presidenta (Rebeca Ráquel Obando), dejen de disipar noticias que son falsas”, afirmó.

El diputado y precandidato a la presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix, respondió a un mensaje de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en el que reiteró que “el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no, no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido”.

El requerimiento fiscal señala que el testigo protegido expresó a su cuerpo de abogados defensores que indagara sobre la interposición de una acusación en su contra con el juez Marco Vallecillo.

Luego de la indagación, los abogados informaron al testigo que había una propuesta en la que se mencionaba que “el fiscal general había ordenado ofrecerle la oportunidad de convertirse en testigo protegido; en caso contrario, se presentaría un requerimiento fiscal”.

Los abogados Nelson Sierra y Reinaldo Leiva, apoderados legales del testigo protegido y acusado en la trama, le indicaron al testigo que no había otra alternativa, por lo que lo citaron en un bufete en la colonia Palmira de Tegucigalpa.

El testigo solicitó a los imputados más información sobre el asunto, ya que no le habían entregado documentos relacionados, como el requerimiento fiscal.

Además, mencionó que había un ofrecimiento para ser excluido del caso Cisco a cambio de una propuesta económica de 1.5 millones de lempiras por adelantado y 1.5 millones de lempiras por el documento de exclusión del caso Cisco.

“Ante la manifestación de que revisaría la propuesta, le informaron que tenía una cita con la abogada María Tejada en el Ministerio Público el 5 de agosto a las 7:00 am para hacer una supuesta declaración sobre la información que el testigo protegido poseía respecto a otros casos en los que se desviaron fondos del Estado a través de oenegé y Ebal Díaz”, sostiene la acusación.

El 16 de agosto, los tres imputados intercambiaron comunicación con el testigo protegido mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto a través de las aplicaciones WhatsApp y Signal.

Su objetivo -de acuerdo a la acusación- era hacerle creer que el plan preconcebido estaba casi concretado y que debía asistir a las 10:00 am a la cita con el fiscal general de la república, acompañado por el imputado Reinaldo Leiva.

Indica el requerimiento que una vez que el testigo protegido salió de la reunión con el fiscal general, los imputados acordaron encontrarse en un restaurante de la colonia Alameda alrededor de las 4:00 pm.

Sin embargo, a esa reunión no llegó Vallecillo. La entrega, entonces, se coordinó para el sábado 17 de agosto, cuando finalmente cayeron los implicados.