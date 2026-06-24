Juan Diego Zelaya lamenta tragedia en Loarque y se solidariza con familias de las víctimas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, expresó este miércoles su solidaridad con las familias de las víctimas del derrumbe ocurrido el martes en el sector de Loarque, donde el colapso de un cerro sepultó parte de un complejo de bodegas y dejó hasta el momento dos personas fallecidas, mientras continúan las labores de búsqueda de una tercera. El edil capitalino lamentó la tragedia y envió sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en el incidente. “Nuestro corazón está con las familias que hoy perdieron a un ser querido en el lamentable derrumbe ocurrido en nuestra ciudad. A las familias que han perdido a un ser querido, les expresamos nuestra solidaridad, nuestras oraciones y el compromiso de acompañarlas en este momento de inmenso dolor. Que Dios les conceda fortaleza, consuelo y paz ante una pérdida irreparable”, manifestó Zelaya.

El alcalde recordó que las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de respuesta para atender la emergencia desde el momento en que se registró el deslizamiento de tierra. Según detalló, en las labores participan de manera coordinada equipos del Cuerpo de Bomberos, el Comité de Emergencia Municipal (Codem), la Cruz Roja Hondureña, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y personal técnico de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. “Desde el primer momento hemos activado de manera inmediata el protocolo de respuesta interinstitucional”, señaló el jefe edilicio, al destacar que los equipos continúan trabajando de forma ininterrumpida en las tareas de búsqueda y rescate. Asimismo, explicó que las cuadrillas desplazadas a la zona afectada realizan trabajos de aseguramiento del perímetro y evaluaciones técnicas para determinar los riesgos existentes tras el colapso del cerro. Zelaya indicó que, con base en criterios técnicos orientados a la prevención y protección de la vida humana, se ordenó restringir el acceso al área afectada durante un período inicial de 72 horas. La medida incluye una recomendación dirigida a propietarios de negocios, empleados y personas vinculadas a las empresas cercanas para que eviten ingresar al sector mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes. El alcalde enfatizó que la restricción busca evitar nuevos incidentes que puedan poner en peligro a quienes intenten acercarse a la zona del derrumbe.

“Se ha instruido restringir el ingreso al área por un período inicial de 72 horas”, afirmó, al tiempo que pidió comprensión y colaboración a la ciudadanía. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del terreno debido a la inestabilidad que aún presenta el área, especialmente por las condiciones climáticas y el riesgo de nuevos desprendimientos. Mientras tanto, los cuerpos de socorro continúan las labores de búsqueda para localizar a una tercera persona que permanece desaparecida entre los escombros. El edil reiteró que la prioridad de las instituciones involucradas es salvaguardar vidas humanas y brindar apoyo a las familias afectadas por la tragedia. “En momentos como este, la prioridad absoluta es una sola: proteger vidas, apoyar a las familias afectadas y actuar con toda la responsabilidad que una emergencia de esta magnitud exige”, concluyó Zelaya.

Las dos personas encontradas sin vida