Jorge Cálix cuestiona captura de Romeo Vásquez Velásquez

“Yo estuve el día que asesinaron a ese joven, a pocos metros de él”, afirmó Cálix. “Lo oí, nadie me lo contó. Es un crimen atroz que yo espero que no quede impune y que los responsables paguen caro. Pero quiero que se compruebe quién es el responsable y que no se utilice este crimen atroz para iniciar persecuciones políticas”.

Jorge Cálix recordó los hechos ocurridos ese día, cuando fue subido a un vehículo junto a César Silva y otras personas. Su experiencia directa lo lleva a exigir justicia, pero también a cuestionar la imparcialidad en el proceso judicial: “En otros casos donde hay pruebas claras, el Ministerio Público no ha actuado. Eso me hace pensar que estamos ante persecución política”, afirmó.

El político también comparó el caso de Vásquez Velásquez con la falta de acción en otros escenarios, aludiendo a presuntas vinculaciones de personas cercanas al gobierno con actividades ilícitas. “Hay más pruebas de las vinculaciones del cuñado de la presidenta (Carlos Zelaya) con el narco que las que hemos visto en este caso”, afirmó.

Además, señaló que el expediente forense de Isis Obed Murillo está desaparecido, lo que, según él, genera dudas sobre la solidez de la acusación. “No estoy aquí defendiendo al general Vásquez, estoy defendiendo la verdad y la razón”, concluyó.