Jorge Cálix: “Audio filtrado demuestra que quieren perjudicarnos”

“Ha salido a la luz un audio en el que José Carlos Cardona conversa con otro ministro, Tomás Vaquero, ambos miembros del Consejo Directivo del IP, en donde José Carlos Cardona, de manera expresa, reconoce que todo este show montado en el IP es para perjudicar, para dañar políticamente nuestra candidatura a la presidencia”, reaccionó.

A su vez, acusó directamente al secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, de orquestar un ‘show’ político en su contra. “Con instrucciones de quién Marlon Ochoa monta todo este ‘show’, toda esta ‘treta política’, como lo califica el ministro Cardona”, dijo.

Cálix, también diputado del partido de gobierno, cuestionó “¿qué va a hacer el Ministerio Público?”, pues, según él, estas acciones representan un perjuicio para sus aspiraciones por la carrera presidencial, e hizo el llamado de no afectar a “terceros inocentes”.

“Va a seguir con la intención de perjudicar terceros inocentes cuyo único delito es ser amigo mío con tal de afectar nuestra candidatura, con tal de perjudicar nuestras aspiraciones presidenciales”, cuestionó el líder del movimiento “Juntos por el Cambio”.

Cálix reveló que la Fiscalía tiene requerimientos fiscales en su contra, los cuales no deben proceder, porque desde el gobierno ya reconocieron que existe un “tema político” en su contra.

Según Cálix, la filtración de la conversación sólo sirve para que quede “claro que quieren perjudicarnos” porque “tienen miedo a la competencia”.

“¿Cuál es el miedo de tener una competencia electoral justa y transparente? ¿Por qué no se dedican a trabajar para ver si nos pueden vencer en las urnas? De eso se trata un proceso democrático. ¿Cuál es el miedo? Métanse conmigo lo que quieran; lo aguanto. No metan a terceros; no sean cobardes”, sentenció.