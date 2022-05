El otorgamiento de independencia a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), distinta a la que tienen las demás fiscalías en el Ministerio Público, ha traído las primeras contrariedades dentro de esta institución.

Víctor Paz, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), afirma que estos poderes de la Uferco “sí crea inconvenientes. Genera descontento porque el tema debería ser abordado de manera general; la problemática no solo está en que se le dé esa facultad a Uferco”.

Según explica el fiscal, en todo caso los privilegios también deberían de ser otorgados a las fiscalías que investigan criminalidad organizada, corrupción, narcotráfico y lavado de activos.

“El tema es que no se pueden producir aquellos efectos que generen debilitamiento y es ahí el descontento”. Paz señala que “sí se necesita que no haya intromisión estructural en el modo de presentar las acusaciones, ese problema debería ser visto a nivel institucional, pero la corrección no está en darle facultades especiales a una determinada unidad”.