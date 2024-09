Xiomara Castro dice no permitirá golpe de Estado y pronosticó triunfo de Libre

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , dijo este sábado que no permitirá que se organice “un golpe de Estado” en su país y garantizó que las elecciones de 2025, en las que augura una nueva victoria del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), serán “limpias y transparentes”.

La mandataria subrayó que aquellos que “se niegan a pagar impuestos, los que saquearon las arcas del Estado, los que destruyeron y privatizaron las empresas públicas con corruptos fideicomisos públicos-privados, los que negociaron la soberanía y vendieron el territorio en Zedes (Zonas de Empleo y Desarrollo), tienen que rendir cuentas y no voy a permitirles que organicen un golpe de Estado nunca más”.

La presidenta reafirmó su compromiso de garantizar “elecciones limpias y transparentes” y reiteró que no permitirá que el “decadente bipartidismo” de los partidos Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal “vuelva a hacer fraudes electorales” porque Libre está “al mando y volveremos a vencer” en los comicios.

Entre los manifestantes predominaron las camisetas rojas, así como banderas de Libre, partido que surgió en 2011, después del golpe de Estado que sufrió Zelaya el 28 de junio de 2009, o del país en azul y blanco, silbatos y petardos para llamar la atención.

Castro instó a los diputados de su partido a defender la democracia y criticó a la oposición, acusándola de ser “codiciosa, sin escrúpulos, y despreciar a los pobres que ellos mismos han saqueado”.

“Nosotros no somos como ellos. Ellos montan matrices mediáticas de mentiras todos los días, destilan veneno, no quieren entender que hace 203 años se le puso fin a la colonia, al entreguismo y la piratería, no queremos ser súbditos de nadie, queremos ser libres, que nos respeten”, enfatizó la mandataria.

Además, subrayó que la lucha contra “el modelo de explotación neoliberal que acumula riqueza en (manos) de unos pocos en detrimento de la mayoría, esa es la madre de todas las batallas que nos toca enfrentar”.EFE