Viajeros denuncian abusivas multas en aduana del Villeda

Viajeros que han salido o llegado al país por el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales denuncian cobro de multas abusivas por parte de Aduanas Honduras.

Hondureños que aseguran tener cómo justificar la procedencia de su dinero dicen haber sido multados por lavado de activos por parte de Aduanas Honduras, que en estos casos es un tercio del total del dinero que portan, pero no se les sigue el debido proceso.

Una comerciante de 69 años, residente del departamento de Yoro, que viajaba a Estados Unidos llevaba $13,500 (unos L334,800) y dijo que por error colocó otra cantidad en su Declaración Jurada de Viajero de Aduanas, lo que la llevó a tener que pagar L112,100 de multa a la entidad aduanera.

“La Policía de Fronteras me contó el dinero, transportaba $13,500 y me pidieron la justificación del mismo, donde acredité la operación de mi negocio, la compra de dólares en el banco, la Policía pudo comprobar mis ingresos, pero Aduanas exigía el decomiso de todo mi dinero y me llevó a la fiscalía, el fiscal dijo que no tenía delito, pero aún así Aduanas me puso una multa de L112,100 lempiras (un tercio de lo que llevaba)”, compartió la dama, quien exige se regule esta situación.

Otra dama estadounidense, residente de La Ceiba y que se dirigía a Estados Unidos, llevaba $565 (unos L14,000), pero por un error en el llenado de su declaración aduanera tuvo que pagar una multa de L4,600.

Un hondureño de 70 años que durante un año y medio trabajó en Estados Unidos cobrando entre $14 y $16 la hora en una empresa de jardinería logró recaudar una suma de $10,400 con el que pensaba construir su casa en Villanueva.

El humilde señor contó que él no sabía que tenía que hacer el llenado de la declaración del viajero y a su llegada a Honduras fue requerido por Aduanas que lejos de ayudarle le decomisó la totalidad del dinero que portaba y pese a que mostró fotos de la labor que realizaba con mucho esfuerzo en Estados Unidos en el que cobraba en efectivo por ser ilegal, fue multado por aduanas por lavado de activos.

Contó a LA PRENSA que pasó un día en las bartolinas y luego liberado, aunque sin su dinero, el que espera le sea devuelto por parte de Aduanas.

“Les expliqué muchas veces y nada, por qué no investigan bien, solo dicen por lavado de activos”, expresó.

Otro caso reciente que llegó a nuestra redacción es de una dama de la tercera edad, comerciante y propietaria de apartamentos, llevaba $10,000. Explicó que en la declaración puso el monto en lempiras haciendo la conversión de dólares y el monto en dólares, ante esto fue requerida por Aduanas, ya que le aseguraron que en el registro aparecía $248,000.

“Dijeron que estaba entregando información falsa, procedieron hacer la inspección y hallaron solo los $10,000, nada más, y aplicaron una multa de $4,000 porque dijeron que si no, no iba a poder viajar, que iba a quedar fichada”.

La ciudadana presentó el permiso de operación de su negocio, pagos realizados en impuestos, cuentas bancarias y aunque no se siguió el debido proceso le aplicaron una multa por lavado de activos.

El artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos explica que toda persona que transporte igual o superior a $10,000 o su equivalente en monto nacional o moneda extranjera y que no se haga la declaración o habiéndola realizado presente falta de veracidad en la misma, la multa será de un tercio del valor de los activos que no haya declarado que debe ser aplicada por la DEI (SAR) de oficio o como consecuencia del informe que presente el Ministerio Público.

Ninguno de los afectados fue procesado por lavado de activos, razón por la cual consideran que las acciones son un abuso de Aduanas para incrementar sus ingresos. Se quejan que el personal de atención al viajero no cumple su función y se limitan a esperar que el viajero cometa errores para sancionarlo.