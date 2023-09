Sistema de salud de Honduras no está listo si llega el virus Nipah

El resurgimiento del virus Nipah ha incendiado las alarmas a nivel mundial luego de que se reportaran miles de casos en India y que ha dejado como saldo dos personas fallecidas.

El Nipah fue identificado en 1998 y fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto al ébola, el zika y el covid-19, como una de las enfermedades a investigar prioritariamente por su potencial para provocar una pandemia.

Se transmite generalmente a las personas a través de animales o alimentos contaminados, pero también puede contagiarse directamente entre humanos. Ante esto, las posibilidades de que ingrese al territorio nacional son altas, por lo que para el infectólogo Tito Alvarado sería grave que llegara a ingresar porque el país no está preparado para una nueva pandemia.

“Los hospitales públicos no se han recuperado de la pandemia de covid-19. Estos no están abastecidos de medicamentos, tienen una alta mora quirúrgica y no hay mucho personal sanitario, entonces el país no estaría listo para atender una nueva emergencia sanitaria”, manifestó el experto. Se intentó sin respuesta contactar vía llamada telefónica al jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón.