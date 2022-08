Tegucigalpa. Honduras sigue sin lograr inmunidad colectiva por coronavirus debido a que las personas no quieren vacunarse y la cobertura del Estado es insuficiente, indicó Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.

“El problema radica en la población que no se quiere vacunar, vacunas hay suficientes para que la gente complete su esquema de vacunación, sin embargo, no lo hacen debido a que no creen en la vacuna o no quieren ponérsela”.