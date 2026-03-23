Secretario del CN: darán trámite a propuesta de juicio político si es presentada

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, afirmó este lunes que, en caso de presentarse una propuesta de juicio político en el Congreso Nacional, esta deberá ser tramitada conforme a ley.
“Si la presentan, créalo que inmediatamente nosotros le vamos a dar trámite y allí mismo la vamos a someter; entonces veremos si en realidad se cuentan con los 86 votos, porque muchos manifiestan en privado algo y a la hora de la verdad no es así”, expresó el funcionario en declaraciones brindadas a Radio Cadena Voces (RCV).
Ledezma señaló que la bancada del Partido Nacional cuenta con 49 votos dispuestos a respaldar un eventual juicio político, y manifestó su expectativa de que los 41 diputados del Partido Liberal mantengan una postura unificada. Asimismo, mencionó la posibilidad de sumar el apoyo de legisladores de partidos minoritarios como Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Social Demócrata.
No obstante, reconoció que existen obstáculos dentro del propio Congreso. Según explicó, un sector del Partido Liberal, particularmente el afín al excandidato presidencial Salvador Nasralla, se opone al desarrollo de este proceso.
“El Congreso Nacional es respetuoso de las bancadas y de la decisión individual de cada diputado; sin embargo, al final se verá quiénes están a favor o en contra de la democracia, ya que no se puede desconocer que se atentó contra el Estado de Derecho y el futuro del país”, manifestó.
Etapas del proceso
El secretario legislativo detalló que el juicio político contempla varias fases, todas sujetas a mayoría calificada. En una primera etapa, la moción presentada debe alcanzar al menos 86 votos —equivalentes a dos tercios de los 128 diputados— para ser admitida.
Posteriormente, se requiere una segunda votación con igual número de votos para la conformación de una comisión especial integrada por nueve miembros, encargada de investigar el caso. Durante este período, la persona señalada es suspendida de su cargo.
Finalmente, una vez presentado el informe de la comisión ante el pleno del Congreso, se necesita nuevamente el respaldo de 86 diputados para declarar culpable al funcionario investigado.
Ledezma concluyó que, de comprobarse responsabilidad, el Ministerio Público deberá actuar de oficio y presentar los requerimientos fiscales correspondientes ante los tribunales de justicia.