Secretario del CN: darán trámite a propuesta de juicio político si es presentada

Tegucigalpa, Honduras

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, afirmó este lunes que, en caso de presentarse una propuesta de juicio político en el Congreso Nacional, esta deberá ser tramitada conforme a ley. “Si la presentan, créalo que inmediatamente nosotros le vamos a dar trámite y allí mismo la vamos a someter; entonces veremos si en realidad se cuentan con los 86 votos, porque muchos manifiestan en privado algo y a la hora de la verdad no es así”, expresó el funcionario en declaraciones brindadas a Radio Cadena Voces (RCV).

Ledezma señaló que la bancada del Partido Nacional cuenta con 49 votos dispuestos a respaldar un eventual juicio político, y manifestó su expectativa de que los 41 diputados del Partido Liberal mantengan una postura unificada. Asimismo, mencionó la posibilidad de sumar el apoyo de legisladores de partidos minoritarios como Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Social Demócrata. No obstante, reconoció que existen obstáculos dentro del propio Congreso. Según explicó, un sector del Partido Liberal, particularmente el afín al excandidato presidencial Salvador Nasralla, se opone al desarrollo de este proceso. “El Congreso Nacional es respetuoso de las bancadas y de la decisión individual de cada diputado; sin embargo, al final se verá quiénes están a favor o en contra de la democracia, ya que no se puede desconocer que se atentó contra el Estado de Derecho y el futuro del país”, manifestó.

Etapas del proceso