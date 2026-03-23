Estas zonas de Honduras estarán sin luz este martes 24 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 24 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en este punto del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Pedro Sula, los cortes impactarán los circuitos BER-L208 y BER-L247. Entre las zonas afectadas se encuentran la residencial Guadalupe, barrio Las Acacias, barrio Guamilito (este), barrio Las Flores, así como FACACH y el supermercado Júnior. También se verán afectados barrio Guadalupe (oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (PLISA) y Molino Harinero Sula.
Por su parte, en Villanueva, los apagones abarcarán amplios sectores como colonia La Puerta I y II, aldea La Cumbre, Chamelecón, Villas San Juan, colonia Sabillón Cruz, colonia Fe y Esperanza, colonia Los Zorzales, colonia San José, colonia San Jorge, sectores Morales I, II, III y IV, colonia Palmira, colonia Padilla, aldea Chotepe y colonia San Juan. Asimismo, se incluyen zonas como Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Norsa, colonia Luz de Esperanza, colonia Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, casetas de peaje sur, Lempira #1 y La Ceibita. También se reportan afectaciones en áreas industriales y puntos estratégicos como CADECA, Pollo Rey, el helipuerto, CONHSA PAYHSA y Constructora Eterna.
En el municipio de Santa Cruz de Yojoa, los cortes comprenderán comunidades como aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balín, La Cañada, El Cantil, Empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, colonia Payacam, granjas avícolas, Casas Viejas, el zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victoria, Las Delicias, Canchías, Los Mangos y Casitas.