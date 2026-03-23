Estas zonas de Honduras estarán sin luz este martes 24 de marzo

Por su parte, en Villanueva, los apagones abarcarán amplios sectores como colonia La Puerta I y II, aldea La Cumbre, Chamelecón, Villas San Juan, colonia Sabillón Cruz, colonia Fe y Esperanza, colonia Los Zorzales, colonia San José, colonia San Jorge, sectores Morales I, II, III y IV, colonia Palmira, colonia Padilla, aldea Chotepe y colonia San Juan. Asimismo, se incluyen zonas como Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Norsa, colonia Luz de Esperanza, colonia Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, casetas de peaje sur, Lempira #1 y La Ceibita. También se reportan afectaciones en áreas industriales y puntos estratégicos como CADECA, Pollo Rey, el helipuerto, CONHSA PAYHSA y Constructora Eterna.