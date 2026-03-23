Elenco de “Buffy” despide a Nicholas Brendon tras su muerte

La actriz Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie de culto Buffy, cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer), recordó a su compañero Nicholas Brendon, fallecido el sábado a los 54 años. “Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando”, escribió Gellar en su perfil de Instagram, junto a esta imagen con Brendon de la época de la serie.
La cita pertenece a un diálogo de la séptima temporada entre Xander, personaje interpretado por Brendon, y Dawn Summers, interpretada por Michelle Trachtenberg, quien falleció en febrero de 2025 a los 39 años.
“Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”, añadió la actriz. El intérprete falleció mientras dormía, según un comunicado de su familia recogido por el medio Variety.
Por su parte, David Boreanaz, quien interpretó a Angel en Buffy, también recordó a su colega en redes sociales: “Hay personas con las que trabajas y luego están aquellas con las que compartes tiempo. Nick era de las segundas”.
“Transmitía algo real, no perfecto ni pulido, simplemente real. Y en este negocio, eso importa más que casi todo. No siempre podemos elegir cuánto tiempo permanece alguien en la historia, solo que estuvo aquí. Y él estuvo... Descansa en paz, hermano”, añadió.
La actriz Alyson Hannigan también expresó su pesar: “Mi dulce Nicky, gracias por años de risas, amor y Dodgers. Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. QEPD”.
Charisma Carpenter, otra de las integrantes del elenco, recordó al actor como “alguien cálido y cariñoso”, y destacó su talento y espontaneidad en escena. “Nunca me entregó una línea de la misma manera dos veces, lo que me obligaba a ser una mejor actriz”, señaló. También evocó momentos compartidos durante el rodaje y la música que marcó esa época, ligada a sus recuerdos con Brendon.
“Nunca me entregó una línea de la misma manera dos veces, lo que me obligaba a ser una mejor actriz”, señaló. También evocó momentos compartidos durante el rodaje y la música que marcó esa época, ligada a sus recuerdos con Brendon.
La noticia de la muerte de Brendon se conoce semanas después de que Hulu anunciara que no continuará con el proyecto de reinicio de la serie, Buffy: New Sunnydale, que iba a dirigir Chloé Zhao.
Buffy, cazavampiros se originó como una película en 1992, dirigida por Fran Kuzui y escrita por Joss Whedon. Cinco años después, fue adaptada a televisión con Gellar como protagonista. La serie se emitió durante siete temporadas (1997-2003) y se mantiene como una de las producciones más influyentes de finales de los años noventa.