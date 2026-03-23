Elenco de “Buffy” despide a Nicholas Brendon tras su muerte

La actriz Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie de culto Buffy, cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer), recordó a su compañero Nicholas Brendon, fallecido el sábado a los 54 años. “Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando”, escribió Gellar en su perfil de Instagram, junto a esta imagen con Brendon de la época de la serie.