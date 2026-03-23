BTS revela dudas y retos de su regreso en nuevo documental

El nuevo documental de BTS retrata los desafíos creativos y de identidad que marcaron la preparación de Arirang, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, y evidencia cómo el grupo logró superarlos gracias a la fraternidad entre sus integrantes.
BTS: The Return, visto por EFE en Seúl durante una proyección anticipada, sigue al septeto durante su residencia temporal en Los Ángeles, donde trabajaron en nueva música, y su posterior regreso a Corea del Sur para ultimar los detalles del proyecto.
Uno de los aspectos más destacados del documental, de una hora y media de duración, es la forma en que la banda expone abiertamente las tensiones y dudas surgidas durante la creación de nuevo material, tras su pausa motivada por el servicio militar obligatorio.
El filme resalta el papel del líder RM, quien participó en la creación de todas las canciones del disco y se muestra exigente al evaluar versiones finales de temas como el sencillo Swim o la pista de apertura Body to Body.
También se evidencian discrepancias entre los integrantes y Bang Si-hyuk, fundador y presidente de Hybe, durante la elección de la versión definitiva de Body to Body, una canción que incorpora un fragmento de una grabación de Arirang, considerada la melodía folclórica más emblemática de Corea.
“Quería que esta película fuera solo una instantánea de un momento. No pretende ser una retrospectiva completa, sino mostrar el presente del grupo tras su regreso”, explicó el director Bao Nguyen.
El documental también recoge momentos de cercanía entre los integrantes, como escenas en una piscina o compartiendo cenas, aunque evita profundizar en sus vidas privadas fuera del grupo.
La narrativa se centra en la dinámica interna: el carisma de Jimin, la intensidad creativa de J-Hope y la espontaneidad de Jungkook.
Nguyen explicó que entregó minicámaras a los miembros para que grabaran momentos sin el equipo de producción. “Hay algo muy íntimo en ese tipo de grabaciones, porque muestran su propio punto de vista”, afirmó.
Otro eje del documental es la incertidumbre tras el hiato iniciado en 2022, cuando los integrantes comenzaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Las conversaciones revelan dudas sobre si el público los recibiría con el mismo entusiasmo tras años fuera de los escenarios.
A la vez, el grupo busca abrir una nueva etapa artística, alejándose del estilo de éxitos como Dynamite o Butter, aunque incorporando más letras en inglés para ampliar su alcance internacional.“La única manera en que pueden llevar el peso de la corona es juntos”, señaló Nguyen.
El documental "BTS: The Return" (también conocido como "BTS: El Regreso") se estrena en Netflix el viernes 27 de marzo de 2026.