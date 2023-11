Secretaría de Salud no habilitará hospitales móviles

El director de hospitales de la Secretaría de Salud, Raúl Barahona, informó ayer que no planean habilitar los hospitales móviles para atención médica porque no cumplen con los requerimientos de un hospital.

“Se hizo una revisión de los hospitales y lamentablemente no cumplen con muchos de los requerimientos que un hospital debe tener, por lo cual no vamos irresponsablemente a habilitar hospitales que no son aptos”, dijo a medios de comunicación.

Por su parte, Henry Gotay, biomédico de Salud, indicó que los hospitales no trabajan con la frecuencia energética que hay en Honduras.“No te sirve ni para dar soporte de vida a un paciente con oxígeno”, declaró.

Agregó que estos también tienen problemas de electricidad y no sirven para internar pacientes.