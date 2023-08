Repudio a directiva del Congreso por despilfarro de Fondo Departamental

El despilfarro de fondos públicos a través de subvenciones, bonos o subsidios para diputados oficialistas del Congreso Nacional por la junta directiva, encabezada por Luis Redondo y Carlos Zelaya, es cuestionado y rechazado por sectores de la sociedad civil.

En el pasado, Redondo y Zelaya cuestionaban la entrega de recursos a los diputados porque generaban corrupción, pero en el presente ellos mismos se encargan de repartir los fondos.

“Los diputados no tienen que manejar fondos públicos, para eso están las secretarías de Estado. Se deroga el Fondo Departamental; pero esto también es igual y se utiliza para crear clientelismo político. Ellos no tendrían por qué recibir fondos públicos”, enfatizó Juan Carlos Aguilar, subdirector de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Agregó: “El CN no está rindiendo cuentas y tampoco lo está realizando mediante las solicitudes de información. Los gastos y la producción legislativa no son concordantes y no se ve que busquen mejoras en sus comunidades”.

Para el analista Luis León, “un diputado no debería manejar ni tres lempiras, no está diseñado legalmente para manejar fondos, sino para legislar, eso es incumplir los roles constitucionales y legales”.