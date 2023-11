Refutan críticas del Gobierno a la Cuenta del Milenio

Lester Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), fue del criterio que “siempre habrá sectores afectados, pero es una metodología con 20 años y se le han hecho los ajustes. Es una metodología que profundiza en ver si el Gobierno se compromete en acciones concretas en reducir la pobreza, y si no hay un correcto combate a la corrupción no se reduce la pobreza ”.

“Todo método está sujeto a crítica y lo que está claro es que muchos de esos indicadores son fundamentales para desarrollar la nación. ¿Ha venido la Cicih? ¿Hemos hecho reformas sustanciales? Algunas cosas son iguales al Gobierno pasado, y yo me pregunto por qué no se criticó la metodología cuando se evaluó a los Gobiernos anteriores”, señaló. El economista Roberto Lagos opinó que “la metodología es la misma con la cual son evaluados los demás países, no solo Honduras. El tema es que el Gobierno no supo entender cómo se dan las evaluaciones y ahora en ese aspecto es que deben mejorar”.

Honduras apenas obtuvo un 9% en el índice de control de corrupción, por lo que quedó fuera de los fondos de la Cuenta del Milenio, programa mediante el cual Estados Unidos proporciona ayuda económica para proyectos en desarrollo.