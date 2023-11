Cuenta del Milenio: Honduras reprobó 16 veces en control de corrupción

Volvió a reprobar en el control de corrupción en 2010. Desde entonces, la calificación de Honduras en este indicador no volvió a ser aprobado, así como tampoco se ha vuelto a acceder a los fondos debido a los pobres resultados en los demás indicadores.

Desde que Honduras firmó el convenio con la Corporación Desafío del Milenio, conocida solo como Cuenta del Milenio , ha reprobado el indicador de c ontrol de la corrupción en 16 ocasiones.

La mejor calificación de Honduras en esta métrica fue de 67% en el año fiscal 2007, mientras que la peor puntuación obtenida fue del 6% para el año fiscal 2023 (el año anterior).

Para el año fiscal 2024 (que mide a partir de datos de 2022) subió un poco, pero no fue suficiente, ya que reprobó con 9%. Con esto, Honduras suma 16 años de no aprobar este índice y 14 años de no volver a acceder al financimianeto.

El control de corrupción tiene por objetivo evaluar el grado en cómo el poder público es utilizado para fines personales, al igual que evalúa la eficacia de políticas públicas para combatir este flagelo, según su metodología.

Para los analistas, de los 20 indicadores examinados por el ente, el combate a la corrupción es uno de los más importante y de los que determinar el acceso a los fondos.

Tras revelarse que Honduras quedaba fuera de los fondos de la Cuenta del Milenio, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, afirmó que el indicador de control de corrupción tiene problemas debido al rezago en las evaluaciones durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, aunque también se quejó que el organismo no evaluó varias acciones emprendidas por la actual administración.