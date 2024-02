Rebeca Ráquel impuso al titular de Sala Constitucional sin votos del pleno

Trascendió que Vallecillo envió una carta a Ráquel Obando rechazando la titularidad de la Sala Constitucional, sin embargo, no se pronunció oficialmente ni contestó llamadas ni mensajes a este rotativo.

En el oficio PCSJ No. 62-2024, con fecha 16 de febrero de 2024, Obando dio por oficializada la rotación de las coordinaciones de las salas y de la presidencia, en el caso de la Sala Constitucional.

De forma unilateral, Rebeca Ráquel Obando , presidenta del P oder Judicial , decidió no cumplir el orden de precedencia en las Salas, una atribución que en todo caso le compete estrictamente al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Anny Ochoa, magistrada de la Sala Civil, explicó que “ese artículo que sirve de fundamento para ese oficio ilegal es solamente para nombrar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es para nombrar a los magistrados que integran las cuatro salas del Poder Judicial”.

Sin embargo, esta moción nominativa no consta en la reforma al artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte, que quedó consignado en el oficio PCSJ No. 92-2023, publicado el 17 de febrero de 2023 en el Diario Oficial La Gaceta.

Agregó: “Por lo tanto, el fundamento es totalmente equivocado porque el artículo que nos deriva de la norma constitucional a la norma interna para la integración de las salas, que es el artículo 16, reformado el 17 de febrero del año 2023 por el pleno integrado de los 15 magistrados”.

Según las explicaciones de quienes adversan la determinación de Ráquel Obando, en todo caso, la decisión de cambiar el orden rotatorio y de precedencia de los magistrados para ocupar las coordinaciones de las Salas y la presidencia de la Sala Constitucional debió aprobarse con el voto favorable de las tres cuartas partes de los magistrados; o sea, con 12 votos, cosa que no ocurrió así.

Para Luis Padilla, afectado directo por la imposición, lo actuado por la presidenta “es completamente ilegal porque no está apegada a derecho. Es sujetarse al principio de legalidad constitucional, a lo que establece el Reglamento Interior y la Constitución de la República, aquí no es tanto de no tener palabra”.