Porfirio Lobo: “Yo les digo no he cometido ningún delito”

El expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa dijo este miércoles tras conocer que está siendo acusado por la Uferco del delito de fraude en el caso Pandora II que la acusación coincida con la elección del fiscal general y fiscal general adjunto.

”Yo les digo no he cometido ningún delito, no me he quedado con cinco centavos del erario público”, aseguró en una entrevista al canal HCH.