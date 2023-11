Mario Pérez justifica uso de arma: "No le apunté directamente"

El Congreso publicó un video donde Pérez discute con un guardia y le apunta, pero el congresista afirmó que lo hizo porque dicho guardia abrió el portón y colectivos de Libre iban a atacarlo.

“Que pongan los videos cuando abrieron los portones, esos guardias se prestaron para que los colectivos de Libre nos atacaran. Le dije al guardia que cerrara el portón porque si los colectivos entraban nos iban a matar, si fue una exabrupto lo acepto, saqué el arma no para disparar, sino para defenderme. El guardia se estaba prestando y directamente no le apunté, en ese momento uno está en una situación que no es normal”, dijo Pérez anoche en entrevista en TN5.

“Que los guardias se haya prestado es lamentablemente, asumo mi responsabilidad y pido las disculpas del caso, en los videos se observa que venía gente a atacarnos y yo vi personas con puñales”, añadió el diputado.