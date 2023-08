Jorge Zelaya revela que Luis Redondo le ofreció un viaje a Rusia

Y agregó: “Que se agarre su viaje, yo estoy tranquilo. Yo nunca he viajado y no tengo interés en hacerlo. No he agarrado subsidios, estoy en comisiones especiales y tampoco pido pisto por pago extra”.

El congresista opositor manifestó que su deber y responsabilidad como diputado es integrar todas las comisiones a las cuales sea asignado. “No estoy pidiendo más allá de mi salario y Luis Redondo con la Junta Directiva lo saben”, mencionó.