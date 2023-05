Con apenas 6 lempiras diarios viven familias en el corredor seco

“Del parte del gobierno no tenemos nada, estamos reventados, aquí no vienen, estamos como olvidados, si no es por la bendición de Dios estamos cabal porque no hay empleo, no hay cómo comer en días”, externa a LA PRENSA.

Entre clases o trabajo

Este rotativo también se adentró en el polvo y el calor de Alubarén, sur de Francisco Morazán. Se conoció que los niños en este municipio ganan 5 lempiras por cargar leña o agua y tienen que caminar hora y media.

“Quiero ir a la universidad, ser militar o andar manejando aviones”, es el sueño de la pequeña Stephany. Solo tiene 10 años, pero su lamentable realidad para conquistar sus deseos es otra. Stephany (nombre ficticio) vive en las entrañas de la pobreza.

Así como ella, niños del corredor seco tienen que decidir entre un día de clases o cargar leña o agua por hora y media para ganar L5 y así poder ajustar algo de alimentos para ya no comer tomates podridos o ciruelas.

LA PRENSA finalizó este recorrido constatando la vulnerabilidad de esta zona rural en el oriente de Honduras.“A veces quiero un churro y no puedo comprarlo”, termina la pequeña Stephany.