Asfura desmiente alianza entre el Partido Nacional y Libre en aprobación del presupuesto electoral

Tegucigalpa, Honduras

La bancada nacionalista sostiene que Libre pretendía aprobar el presupuesto electoral de forma ilegal para que así no se celebren los comicios generales pactados para noviembre.

Seguidamente, afirmó que la bancada del Partido Nacional es la más responsable y que por ello no podían permitir que Libre a través de sus diputados suplentes, usurparan sus curules.

"Si abrís con ellos sesión, es que estás con ellos. Si no llegas, es que estás con ellos. Si nos presentamos y llegamos tarde, es que son cobardes", manifestó el presidenciable.

En ese sentido, Asfura enfatizó que no existe ningún tipo de acuerdo ni comparsa entre el Partido Nacional y Libre.

Esto desató críticas por parte de la bancada del Partido Liberal, la cual decidió no integrarse al quórum debido a que no se cerró el acta de las sesión en la que se aprobó el endeudamiento con el CAF.

No obstante, al percatarse de esta situación, los congresistas del Partido Nacional ingresaron al Hemiciclo Legislativo para formar parte de la sesión, en la cual se aprobó el presupuesto de 1,737 milllones para los comicios generales, quedando en la misma acta sin ratificar en la que se aprobaron tres préstamos con la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por una cifra de cinco mil millones de lempiras.

"Si no entramos nosotros, hubiese sido una aprobación ilegal que ponía en riesgo las elecciones del 30 de noviembre", justificó el congresista Antonio Rivera Callejas.

Por su parte, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, declaró que están a favor de la aprobación del presupuesto electoral, pero se oponen a que esta figure en la misma acta en la que se aprobaron los millonarios préstamos con el CAF.

"Hemos dicho claro también que no vamos a acompañar el acta si mezclan el CAF con el presupuesto de elecciones. Cuando se discuta el acta en su momento, vamos a pedir la palabra, vamos a pedir consideraciones de que en esta acta no se incorporen estos temas del CAF para que la aprobación no tenga vicios de nulidad y así la oposición pudiera acompañar", dijo Zambrano.

A criterio del Partido Liberal, los nacionalistas al formar parte del quórum se prestaron a que Libre aprobara el presupuesto y los préstamos en la misma acta sin ratificación.

"Aprobar el presupuesto de elecciones en la misma acta de los préstamos del CAF es acomodarse al partido del desgobierno. No hicimos quórum porque no negociamos con narcos, y con los que endeudaron el país con 5 mil millones de lempiras", expresó la legisladora Iroshka Elvir.

De igual forma, el diputado Yury Sabas se unió a las críticas, manifestando que "es un vil chantaje decir que vinieron (en referencia a los diputados nacionalistas) a defender la democracia y cuando se someta a votación el acta, van a votar en contra. Si el acta está contaminada, hasta que se cierre el acta, podemos votar en ella".